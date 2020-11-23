وفقًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة الخدمات المقدمة من خلال مركز تفاعل المواطنين «آمر». وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الخدمات المقدمة عبر مركز تفاعل المواطنين «آمر» هي رخص حفر الآبار والحصاد وخدمات منصة أنعام بلس. ويمكن التواصل مع مركز «آمر» لخدمة المواطنين عبر الرقم المباشر 199099، وفقًا لما ذكرته وزارة البيئة والمياه والزراعة. اقرأ أيضًا: بالفيديو.. وزارة البيئة توضح 6 فروق بين الحطب المحلي والمستورد وزارة البيئة توضح مزايا وشروط استعارة عمالة من منشأة أخرى

كانت هذه تفاصيل خبر منها رخص حفر الآبار والحصاد.. تعرَّف على الخدمات المقدمة عبر مركز تفاعل المواطنين «آمر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.