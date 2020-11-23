صندوق الاستثمارات العامة يحذر من الاحتيال الإلكتروني.. ومغردون يستعرضون مواقف مثيرة

حذر صندوق الاستثمارات العامة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة من الاحتيال الإلكتروني المتمثل في أي تواصل ينتحل اسم الصندوق بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.

وأكد صندوق الاستثمارات العامة، ضرورة الإبلاغ عن جرائم الاحتيال الإلكتروني التي تندرج تحت بند الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق كلنا أمن، علمًا بأن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.

مغردون يروون تجاربهم مع الاحتيال الإلكتروني

وتفاعل عدد من المغردين، مع التغريدة التحذيرية التي نشرها الحساب الرسمي لصندوق الاستثمارات العامة على تويتر؛ حيث قاموا باستعراض تجاربهم مع الاحتيال الإلكتروني، إذ قال حساب باسم عبدالله فواز: «صحيح ورد لي اتصال لفتح محفظة استثمارية ابتداء من 2000 ريال بدعم من صندوق الاستثمارات العامة.. المتصلين بنات وأقرب ما تكون لهجتهم للهجة الشامية».

بينما شارك عبدالملك عبد العزيز آل علي تجربته مع الاحتيال الإلكتروني، إذ نشر صورة لأحد الأرقام التي اتصلت به لسيدة تدَّعي أنها تعمل لدى صندوق الاستثمارات العامة.

وكذلك أورد عبد الله الحمران دليلًا على تعرضه للاحتيال الإلكتروني، إذ نشر نحو 5 رسائل من حسابات تدَّعي أنها تعمل لدى صندوق الاستثمارات العامة في شهر أكتوبر فقط، قائلا: «هذا من غير اللي عطيته بلوك كل يوم تزيد رسائلهم».

بينما قال محمد الخويطر عن تعرضه للاحتيال الإلكتروني: «فعلًا الاسبوع الماضي أتاني اتصال باسم الصندوق لتقديم دعم حكومي للمدخرين باقتطاع جزء من الراتب».

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