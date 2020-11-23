«المرور» يوضح شروط إجراء التفويض على السيارة

ردًا على استفسار مواطن
أوضح المرور السعودي، الشروط الواجب توافرها لإتمام إجراء عملية تفويض على السيارة.
وذكر المرور، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أن نظام المرور ينص في المادة السابعة عشرة الفقرة (2)، على تسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وألا تكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة.
وتساءل أحد المواطنين حول سبب عدم تنفيذه إجراء تفويض على إحدى سياراته؟
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