اخبار السعوديه

ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الأميركي

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن يلتقي وزير الخارجية الأميركي والان مع التفاصيل

الإثنين 23 نوفمبر 2020

التقى الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية - الليلة الماضية في نيوم - معالي مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس" أنه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها.

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"