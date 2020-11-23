شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الأميركي والان مع التفاصيل

الإثنين 23 نوفمبر 2020 التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية - الليلة الماضية في نيوم - معالي مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس" أنه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها.

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