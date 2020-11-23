شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الحبوب : انتهاء موسم استلام القمح المحلي بتوريد 385,635 طنا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن منصة محصولي والمخصصة لاستلام القمح المحلي شهدت ارتفاع في عدد المزارعين المسجلين ليصل إلى (3,257) مزارعا مقابل (2,764) مزارعا الموسم الماضي بارتفاع 18%، وهو ما رفع عدد المواعيد المجدولة عبر المنصة إلى (19,695) موعدا بارتفاع 66%.
وبين معاليه أن أتمتة جميع الإجراءات ساعدت المؤسسة في الانتهاء من صرف جميع مستحقات المزارعين بعد انتهاء موسم الاستلام بفترة لم تتجاوز أسبوعين، مشيرًا إلى أن عمليات الصرف كانت على دفعات منذ بدء الموسم ومن خلال (12) دفعة وبصافي قيمة (448,476,255) ريالا بعد خصم مديونيات الصناديق، التي تم صرفها لعدد (1,601) مزارع يمثلون 100% من عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد هذا الموسم.
ووفقا للبيانات فإن منطقة الجوف جاءت في مقدمة مناطق المملكة توريدا للقمح المحلي بصافي كمية (99,710) أطنان بزيادة 59% عن الموسم الماضي، وتلتها منطقة القصيم بصافي كمية (96,101) طن بزيادة 62% عن الموسم الماضي، فمنطقة تبوك بصافي كمية (93,929) طنا بزيادة 206%، وتلتها منطقة حائل بصافي كمية (52,348) طنا بزيادة 95%، ثم وادي الدواسر بصافي كمية (23,770) طنا بزيادة 123%، ثم منطقة الرياض بصافي كمية (10,782) طنا بزيادة 16%، والخرج بصافي كمية (8,367) طنا بزيادة 243%، وأخيرا الأحساء بصافي كمية (627) طنا بزيادة 84%.
وكانت المؤسسة، قد بدأت في استلام كميات القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي ( 1441/1442 هـ) اعتبارًا من 12 شعبان 1441هـ الموافق 5 أبريل 2020م، ويعد هذا الموسم هو الموسم الثاني لشراء القمح المحلي من المزارعين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز (700) ألف طن سنوياَ.
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