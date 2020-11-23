شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة على مكة المكرمة حتى الـ 8 مساء والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدني مدى الرؤية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات: الخرمة ، والمويه ، وتربه ، ورنيه.

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.