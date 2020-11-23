شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 806 مخالفات ضريبية خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تنفيذ فرق التفتيش الميداني التابعة لها 3,626 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة الأسبوع الماضي، في إطار جولاتها الرقابية في الأسواق والمجمعات التجارية، بهدف متابعة امتثال المكلفين للأنظمة الضريبية، والحد من التعاملات التجارية المخالفة.

وأوضحت الهيئة أن جهود الرقابة والتفتيش على مدار أيام الأسبوع الماضي أدت إلى ضَبْط 806 مخالفات، بعضٌ منها كان على إثر بلاغات واردة من المستهلكين بلغ عددها 330 بلاغاً.

وشملت زيارات الهيئة منشآت تجارية في عددٍ من القطاعات، منها: السيارات، والبيع بالتجزئة، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم تدوين الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم الاحتفاظ بالفواتير والمستندات الضريبية، وعدم تحصيل الضريبة.