شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 806 مخالفات ضريبية خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الهيئة أن جهود الرقابة والتفتيش على مدار أيام الأسبوع الماضي أدت إلى ضَبْط 806 مخالفات، بعضٌ منها كان على إثر بلاغات واردة من المستهلكين بلغ عددها 330 بلاغاً.
وشملت زيارات الهيئة منشآت تجارية في عددٍ من القطاعات، منها: السيارات، والبيع بالتجزئة، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم تدوين الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم الاحتفاظ بالفواتير والمستندات الضريبية، وعدم تحصيل الضريبة.
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