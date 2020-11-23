6 أشياء يجب أن تعرفها عن عملية احتيال WhatsApp الجديدة

2020-11-23

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يُعد تطبيق WhatsApp أحد أكثر منصات الاتصال شيوعًا ويجذب أنواعًا جديدة من عمليات الاحتيال في شكل رسائل مزيفة تحاول جذب المستخدمين إلى الفخ، وهناك نوع جديد من رسائل الاحتيال ابتكره القراصنة لاختراق حسابك، وإليك كل ما تحتاج لمعرفته حول ذلك.

1- بحسب موقع Gadgetsnow التكنولوجي، فإن في عملية الاحتيال هذه، يرسل لك المحتال رسالة يدعي أنه صديقك وقد يضيف على رسالته لمحة أنه واقع في حالة طارئة لجذب انتباهك، وما يزيد الطين بِلة أنه في بعض الأحيان، قد تأتي هذه الرسائل من رقم WhatsApp الخاص بأحد الأصدقاء.

2- استخدام OTP عبر WhatsApp

بعد وصف حالة الطوارئ والتظاهر بأنه صديق محتاج، سيرسل لك المحتال رسالة يسأل من خلالها عن كلمة المرور لمرة واحدة one-time password أو (OTP).

3- سرقة الـ OTP منك

وتتضمن عملية الاحتيال بأكملها سرقة رقم كلمة المرور OTP، فقد يتظاهر المخادع بأنه قد أرسلها إليك عن طريق الخطأ ثم يطلب منك إرسالها إليه، وفي الواقع، يريد المحتال هنا الوصول إلى حسابك.

4- وكلمة المرور التي يتم إنشاؤها هي أساسًا للتحقق من حساب واتساب الخاص بك، ويرسل المحتالون رسائل مزيفة بحيث ينتهي بك الأمر بمشاركة كلمة المرور هذه.

5- وفي اللحظة التي تفعل بها ذلك تفقد الوصول إلى حسابك؛ لأن هذا الشخص سيحصل على حق الوصول الكامل إلى حسابك.

6- بعد ذلك، يعيد هذا المحتال الكرة مع جهات الاتصال الخاصة بك.

كيف تقي حسابك من الاختراق؟

للبقاء في مأمن من عمليات الاحتيال هذه، استخدم المصادقة الثنائية على WhatsApp، ولا تشارك كلمة المرور لمرة واحدة مطلقًا، فهي مهمة وشخصية للغاية وليست شيئًا يمكن مشاركته.



