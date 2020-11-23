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2020-11-23 محاور المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا⁩ متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت وزارة الإعلام عن محاور المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا⁩ المستجد ليوم⁧ الاثنين 23 نوفمبر 2020. ويستعرض المؤتمر عدة محاور كما يلي: – الأوضاع العالمية والموجة الثانية – التحليل البياني للحالات الحرجة – أبرز الاستفسارات على مركز خدمة 937 – إحصائيات الحالات والخدمات الصحية محلياً



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