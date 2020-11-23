ولادة أول طفل أنابيب في مستشفى النساء والولادة والأطفال بعرعر

2020-11-23

متابعات الخليج 365 - الشمالية

نجح – بفضل الله – فريق طبي في مستشفى النساء والولادة والأطفال بعرعر في إجراء أول عملية ناجحة لسيدة أجرت عملية تلقيح اصطناعي (طفل أنابيب)، وذلك بعد عقم استمر قرابة عامين؛ حيث تم إجراء عملية التلقيح الاصطناعي في مركز العقم والإنجاب بمستشفى النساء والولادة والأطفال في عرعر، والذي تم افتتاحه عام 1440هـ.

وقد تمكن الفريق الطبي من متابعة المريضة ومراحل الحمل حتى أنجبت مولودها الأول بصحة جيدة، وذلك تحت إشراف طبي ومتابعة دقيقة؛ حيث تتمتع الأم ومولودها الأول بصحة وعافية، ولله الحمد.

جدير بالذكر أن (صحة الحدود الشمالية) يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، و3 مراكز للسكري، و3 مراكز للكلى، و3 مراكز للأسنان)، بالإضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرَّة، ويتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل: جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب، وجراحة البدانة، وجراحة المناظير والأورام، وغيرها. كما يوجد فيها 45 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.