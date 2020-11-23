لقاح أكسفورد فعال بنسبة 70% ضد فيروس كورونا

2020-11-23

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أظهرت النتائج الأولية اليوم أن لقاح أكسفورد / أسترازينيكا فعال بنسبة 70% من حيث الوقاية من فيروس كورونا، ليكون بذلك أقل فعالية بنسبة 25% من المنافسين الأمريكيين.

ويُنظر إلى لقاح كورونا من أكسفورد على أنه أفضل فرصة لبريطانيا لتلقيح مواطنيها، ومن جهة أخرى، فإن اللقاحات التي طورتها شركتا فايزر وموديرنا في الولايات المتحدة أظهرت حماية فعالة بنسبة 95%.

ومع ذلك، قال فريق جامعة أكسفورد / أسترازينيكا إنهم لم يعثروا على حالات إصابة خطيرة من بين الـ 20 ألف شخص الذين شاركوا في تجربة اللقاح في المملكة المتحدة والبرازيل.

نتائج لقاح كورونا من أكسفورد

وقالت جامعة أكسفورد إن التحليل المؤقت للمرحلة الثالثة من تجربة اللقاح يظهر أن فعالية اللقاح 70%، وأنها قد تزيد مع دراسة مزيد من البيانات، مع تكهنات بأنها ربما تصل إلى 90%.

وقال البروفيسور أندرو بولارد، مدير مجموعة أكسفورد للقاحات وكبير الباحثين في تجربة لقاح أكسفورد: تظهر هذه النتائج أن لدينا لقاحًا فعالًا سينقذ العديد من الأرواح.

وقالت زميلته، أستاذة علم اللقاحات في جامعة أكسفورد، سارة جيلبرت: إعلان اليوم يأخذنا خطوة أخرى أقرب في طريق القضاء على الوباء، وسنواصل العمل لتوفير المعلومات التفصيلية للمنظمين، لقد كان شرفًا لي أن أكون جزءًا من هذا الجهد متعدد الجنسيات الذي سيجني فوائد للعالم بأسره.

