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بيل غيتس يصدم العالم: جائحة أخرى قريباً جداً
بدا متفائلاً بقدرة العالم على مواجهتها بشكل أفضل
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن مؤسس شركة “مايكروسوفت”، بيل غيتس، أن البشرية ستواجه جائحة أخرى في المستقبل القريب، لكنه في نفس الوقت بدا متفائلاً بقدرة العالم على مواجهتها بشكل أفضل مقارنة بكورونا.
وفي حديث إذاعي مع الممثلة رشيدة جونز، وخبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، أوضح غيتس أن الجائحة القادمة قد تحدث بعد 3 سنوات، مضيفاً أن البشر سيكونون محظوظين “إذا تأخرت 20 سنة”.
يذكر أن غيتس كان صرح في سبتمبر الماضي أنه يتوقع أن تنتهي جائحة كورونا بحلول 2022.
وأكد غيتس، مؤسس شركة “مايكروسوفت”، بأنه مستثمر رئيسي في قطاع الأدوية، وخصص ملايين الدولارات لتطوير 7 لقاحات مختلفة ضد كوفيد-19 وحده.
وقال سابقاً إن ما بين 70 و80% من سكان العالم ينبغي تطعيمهم ضد الفيروس، قبل أن يأمل أي شخص في عيش حياة طبيعية مرة أخرى.
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