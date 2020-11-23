شكرا لقرائتكم تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-23 تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تستمر حتى السادسة مساء متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر ووادي الفرع. وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطي والشرقية للمملكة ، كما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الشرقية ، المدينة المنورة ) و سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية.



كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.