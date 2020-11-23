، رسائل أمل لشعوب العالم.. "الندوة" تُنوّه بمضامين "كلمة الملك بـG20" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بينها توحيد الجهود لمجابهة مخاطر " كورونا " وإعادة فتح الحدود بين الدول

نوّهت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمس، في بداية أعمال الدورة الـ15 لاجتماعات قمة قادة دول العشرين G20، وما فيها من رسائل إيجابية تبعث التفاؤل والأمل بين شعوب ودول العالم، وتأكيده -حفظه الله- على توحيد الجهود لمجابهة مخاطر كورونا، والاستمرار في دعم الاقتصاد العالمي وتسهيل حركة التجارة عبر إعادة فتح الحدود بين الدول والحفاظ على التقدم التنموي ودعم الدول النامية.

ولفتت كلمة خادم الحرمين الشريفين إلى أن الفرص متاحة للجميع رجالًا ونساء؛ للإسهام والمشاركة في مسيرة التنمية، كما نوّهت الندوة العالمية بأن كلمة خادم الحرمين الشريفين كانت شاملة لكثير من الموضوعات المهمة والحيوية، وضعت خارطة طريق ذات رؤية ثاقبة لضمان سلامة الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وبناء مستقبل أفضل للشعوب والأوطان.

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