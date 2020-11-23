شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الفوزان» يكشف حالات يجوز فيها للإمام طاعة الجماعة في طلب الجمع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، اليوم الاثنين، أنه لا يجوز للإمام طاعة الجماعة في طلب الجمع إلا في هذه الأحوال.

وأوضح الشيخ صالح الفوزان، أنه يجوز في حالة وجود هطول المطر في الشوارع و"الزحل" والطين، والرياح الباردة الشديدة؛ ففي هذه الأحوال يجوز الطاعة في الجمع.

وأضاف "الفوزان"، أنه ولكن "إنهم يجمعون وما في شيء من هذه الأعذار أو أن يكون هناك مطر خفيف أو يخشى من مطر أو شيء من البرد فلا يبيح الجمع".