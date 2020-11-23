السديس لموظفي الرئاسة: ضاعفوا الجهود لخدمة المعتمرين والمصلين

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أوصى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس موظفي وموظفات الرئاسة بالجد والاجتهاد في خدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام. أوصى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس موظفي وموظفات الرئاسة بالجد والاجتهاد في خدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام. وأكد معاليه خلال جولته بالمسجد الحرام على الموظفين والموظفات بخدمة بيت الله الحرام وخدمة قاصديه على أكمل وجه، وتذليل العقبات أمامهم ليمارسوا شعائرهم بكل يسر وسهولة. كما شدد معاليه على منسوبي الرئاسة بالأخذ بالإجراءات الاحترازية المتفق عليها في البروتوكولات الصحية حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من حولهم .

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