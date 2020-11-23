شكرا لمتابعة خبر عن الجهني يحذر من حالة مطرية غزيرة تبدأ الأربعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذر المُختص في شؤون الطقس زياد الجهني، اليوم الاثنين، من حالة مطرية غزيرة، على بعض المناطق.
وتوقع الجهني اتساع رقعة السحب الممطرة، مشيرًا إلى أن البداية من آخر ساعات ليل الاربعاء القادم ونهايتها السبت، متبوعة بحالة ارتدادية أخرى.
ويأتي ذلك مابين رابغ وحتى القنفذة مروراً بـ ثول جده الشعيبه الليث تحت المجهر، وفقًا لخريطة نشرها الخبير عبر حسابه على " تويتر ".
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