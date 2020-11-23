السديس يدشن العربات الخاصة لتوزيع عبوات زمزم بالمسجد الحرام

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس العربات الخاصة لتوزيع عبوات ماء زمزم بالمسجد الحرام. دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس العربات الخاصة لتوزيع عبوات ماء زمزم بالمسجد الحرام. وأكد معاليه دور إدارة سقيا زمزم في متابعة طرق إيصال وتوزيع ماء زمزم على قاصدي بيت الله الحرام داخل المسجد الحرام وفي ساحاته, مشدداً على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة في توزيع العبوات. وعبر الشيخ السديس عن شكره لمنسوبي إدارة سقيا زمزم لقاء ما يقومون به من نقلة نوعية في تطوير الأداء.

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