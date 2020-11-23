شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر ووادي الفرع . أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر ووادي الفرع . وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً.

كانت هذه تفاصيل خبر رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.