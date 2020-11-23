شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. 20 ألفا من أبناء الحي و700 من ضعاف السمع والصم استفادوا من "قادر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

تشرف لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بشبرا على منذ 7 سنوات على مركز قادر لذوي الاحتياجات الخاصة "فئة الصم وضعاف السمع" الذي يستفيد منه نحو 700 مشارك من هذه الفئة الغالية حيث يجتمعون سوية بشكل يومي وشهري وأسبوعي ويتم تنظيم فعاليات متنوعة لهم.

وأكد المدير التنفيذي فهد النهيو أن هنالك توجها لتحويل هذا المركز إلى جمعية أهلية مستقلة بحول الله تخدم فئة الصم وضعاف السمع تعنى بالجنسين ويجري حاليا استكمال إجراءات التحويل، ويحرص أبناء المركز على عدم التغيب عن أي فعالية نظرا لما يملك من كفاءات إدارية مؤهلة من نفس الفئة بقيادة ابراهيم بن خالد الدعيجي مدير المركز.

ويجري حاليا استكمال إجراءات التحويل، ويحرص أبناء المركز على عدم التغيب عن أي فعالية نظرا لما يملك من كفاءات إدارية مؤهلة من نفس الفئة بقيادة ابراهيم بن خالد الدعيجي مدير المركز.

وأضاف "النهيو" خلال لقائه وفد "إعلاميون مبادرون" أن "مركز قادر" ليس الوحيد الذي تشرف عليه اللجنة التي انطلقت عام ١٤٢٧هـ ولله الحمد، فلديها الكثير من الفعاليات المتنوعة التي تقيمها داخل الحي والتي غالبيتها مجانية، مؤكدا أن القسم النسائي يعمل بالتوازي مع القسم الرجالي ويقدم برامج متنوعة تهتم بالأسرة والطفل، واستفاد منها نحو 20 ألف مستفيد ومستفيدة.

وأشار إلى أن اللجنة قدمت 20 دورة تدريبية على مدى ٣ سنوات استفاد منها اكثر من 500 مشارك، وذلك بالشراكة مع اكثر من مركز تدريبي معتمد لخدمة أبناء الحي والمجتمع في مجالات مهنية وتعليمية مختلفة.

وقال "النهيو" إن اللجنة أقامت العديد من المعارض المتنقلة عن الصلاة وبر الوالدين والتوعية بأضرار التدخين والمخدرات كما تنفذ برنامج ديوانية الحي الذي يجتمع فيها الأهالي بصفة دورية خلال السنة وفي شهر رمضان المبارك للتباحث حول أمور الحي والحرص على التواصل المجتمعي، ومن برامجها الحملات التوعوية والصحية في الاماكن العامة بالحي وعبر وسائل التواصل الاجتماعية المختلفة

مع حرص اللجنة على فئة الشباب واقامة برامج لهم في الرياضة والترفيه بالشراكة مع القطاع الحكومي والاهلي

يذكر أن ملتقى إعلاميون مبادرون الذي تأسس قبل 5 سنوات يعمل تحت مظلة الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" يستهدف إبراز جهود الجمعيات والمؤسسات غير الربحية في القطاع الثالث، زار من خلالها عشرات الجمعيات الخيرية وأظهر جهودها عبر مئات التقارير التي تنشر في الصحافة اليومية ومنصات التواصل.

ورعى الملتقى إعلاميا منتدى الأسرة السعودية الذي أطلقه مجلس شؤون الأسرة برعاية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية آنذاك م. أحمد الراجحي، وكذلك فعالية الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع لهيئة الهلال الأحمر السعودي، ورعاية فعالية جمعية أسر التوحد في اليوم العالمي للتوحد 2015، ورعاية فعالية مبادرة جسر المحبة التي نظمها فريق ورود نوارة التطوعي.

كما قام الملتقى بالعديد من الزيارات لدور الأيتام والمسنين والجمعيات الخيرية كجمعية انسان وجمعية أخا وجمعية اسر التوحد وجمعية نقاء