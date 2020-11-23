الحصيني يتوقَّع حالتين ممطرتين ذوي طابع شتوي.. ويحدِّد موعدهما

قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن توقعات هطول الأمطار مبشرة، مشيرًا إلى أنها ليست حالة واحدة إنما متوقع حالتين ممطرتين.

وأوضح الحصيني، أن الحالة الأولى تبدأ يوم الخميس المقبل والحالة الثانية تليها مباشرة، وهي حالة ارتدادية على معظم مناطق المملكة والخليج العربي.

وأشار خبير الطقس، إلى أنه متوقع هطول أمطار من متوسطة لغزيرة، وحبات بَرَد، وفرصة سيول.

وقال الحصيني عبر حسابه بتويتر: «متوقع تبرُّد ورطوبة جيدين في طبقات الجو، ومتوقع أن تكون الحالة الممطرة ذات طابع شتوي وأمطارها ما بين أمطار سيلية رعدية وديمية، ونفيض وضباب».

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