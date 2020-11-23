شدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية..
وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رسالة لموظفي الرئاسة قائلًا: "ضاعفوا الجهود لخدمة المعتمرين والمصلين".
كما شدد على منسوبي الرئاسة بالأخذ بالإجراءات الاحترازية المتفق عليها في البروتوكولات الصحية حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من حولهم.
وفي وقت سابق دشن "السديس" العربات الخاصة لتوزيع عبوات زمزم بالمسجد الحرام، كما دشن الزي الرسمي لإدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام.
كانت هذه تفاصيل خبر السديس لـ«موظفي رئاسة الحرمين»: ضاعفوا الجهود لخدمة المعتمرين والمصلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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