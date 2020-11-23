رصد هزة أرضية قوتها 3.19 على مقياس ريختر شمال جازان

أكد المتحدث الرسمي بهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بـهيئة المساحة الجيولوجية السعودية رصدت عند الساعة ٥٣ : ١١ منتصف ليلة أمس الأحد، هزة أرضية بقوة ٣.١٩ على مقياس ريختر وعمق ٢.٤٥ كم وتبعد ٧ كم جنوب محافظة الشقيق بمنطقة جازان.

وذكرت مصادر في تصريحات لـ"عاجل"، أن هذه الهزة الأرضية لم تنتج عنها أي أضرار ولله الحمد، وأنها كانت بعيدة نسبياً عن نطاق الأحياء السكنية.

وأشارت المصادر إلى أن المراكز الوطنية للزلازل والبراكين التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية تراقب بأجهزة الرصد الإلكترونية الحديثة الأوضاع في محيط الهزة الأرضية التي وقعت خلال الساعات الماضية جنوب مركز الشقيق بمحافظة الدرب في منطقة جازان لمعرفة أي ارتدادات مصاحبة قد تحدث لاحقاً لا قدر الله، ولكنها عادة ما تكون ضعيفة ولا تصاحبها أي تأثيرات أو أضرار بعد حفظ الله أولاً وأخيراً، وأن الحياة في تلك المواقع تسير بشكلها الاعتيادي، ولا يدعو هذا الأمر لأي قلق مطلقاً. بحسب كلامها.