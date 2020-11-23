السعودية اليوم / الكويت تسجل 322 إصابة جديدة بـ(كورونا) وثلاث حالات وفاة



الكويت 07 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 22 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 86 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7012 حالة.

وأشار السند إلى أن عدد المسحات التي أجريت خلال الساعات 24 الماضية بلغ 4099 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1052001 فحص.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 618 إصابة خلال الساعات 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 132178 حالة.

// انتهى //

15:55ت م

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الكويت 07 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 22 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات 24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 140056 في حين سُجلت ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 866 حالة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 86 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7012 حالة.وأشار السند إلى أن عدد المسحات التي أجريت خلال الساعات 24 الماضية بلغ 4099 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1052001 فحص.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 618 إصابة خلال الساعات 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 132178 حالة.// انتهى //15:55ت م0094

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