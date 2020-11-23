السعودية اليوم / أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تنظم لقاء مفتوحاً بعنوان (التدابير الوقائية في مواجهة المخدرات)



الرياض 07 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 22 نوفمبر 2020 م واس

تنظم أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات يوم الأربعاء القادم , لقاء مفتوحا بعنوان (التدابير الوقائية في مواجهة المخدرات)، وذلك عبر الاتصال المرئي.

ويهدف هذا اللقاء إلى توفير بيئة تسهم في الحد من خطر المخدرات والمؤثرات العقلية، والتعرف على متطلبات الوقاية التي تساعد المجتمع على مواجهة المخدرات، ويتمحور حول مبادئ وإجراءات الوقاية من المخدرات وأساليب التعامل الجيد في الأسرة للوقاية المبكرة من تعاطي المخدرات بالإضافة إلى متطلبات حماية الأفراد من خطر تعاطي المخدرات.

كما تسعى الأمانـة العامـة فـي اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة المخـدرات لاستكمال برامجها الوقائيـة لعام 2020 م ضمن خطتهـا التنفيذية في رفع مستويات المعرفة والمهارات، وتبادل الخبرات مــن خـلال المناشط التفاعلية التي تزيد من قـوة عمليات مواجهـة مشـكلة المخدرات والمؤثـرات العقلية.

ودعت أمانة اللجنة حضور اللقاء وللتسجيل من خلال الرابط: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaAKEOgEEbe06VjSkHnGB8DOfzzKBoPYRhsU8XYJCFLV2bhA/viewform?usp=sf_link .

// انتهى //

15:48ت م

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