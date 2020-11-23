السعودية اليوم / سمو أمير نجران يلتقي مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة



نجران 07 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 22 نوفمبر 2020 م واس

التقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم ،مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة عبدالعزيز المصعبي، والباحث العلمي المساعد بالفرع جابر الشهري.

واستمع سموه إلى شرح عن أعمال الفرع بالمنطقة،كما تسلم نسخاً عن برنامج جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ــ رحمه الله ــ للسنة النبوية المطهرة، والتوصيف العلمي ومجموعات العمل.

ونوه سمو أمير المنطقة، بالدور الكبير والمقدر الذي تقوم به الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ،وبما يبذله سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ،من جهود مباركة.

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15:06ت م

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