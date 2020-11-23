السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يتسلّم تقرير أعمال ومنجزات إدارة العمليات المشتركة بإمارة المنطقة



بريدة 07 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 22 نوفمبر 2020 م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتبه اليوم ، التقرير التعريفي والاحصائي لإدارة العمليات المشتركة بإمارة المنطقة .

جاء ذلك خلال استقباله وكيل إمارة منطقة القصيم اللواء الدكتور نايف المرواني , ومدير إدارة العمليات المشتركة بالإمارة العميد محمد الميزاني, ومساعد مدير الإدارة العقيد حمدي الحربي.

واطلع سموه على منجزات التقرير الإحصائي للإدارة وما احتواه من عمليات وجهود 13 قطاعاً أمنياً بالإضافة إلى قطاعي الأمانة والصحة , واشتملت على 130 بلاغاً وارداً من المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية , و1408 بلاغات تم معالجتها, واستقبال 430 بلاغاً أمنياً , بالإضافة جهود الإدارة في الجائحة والإحصائيات العامة للعمليات المشتركة في باستقبال البلاغات الواردة والتنسيق بين الجهات المختصة للتعامل معها في أسرع وقت.

ونوه سمو أمير منطقة القصيم بما تضمنه التقرير وما استمع إليه حول الأعمال والجهود التي تقوم بها إدارة العمليات المشتركة بالمنطقة وغيرها من الجهات الأمنية والنتائج التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية , مفتخراً ومقدراً الأداء المهني لما يقوم به ممثلي القطاعات الأمنية والإنجازات المشرفة ولله الحمد ، مشيراً إلى أن تجربة إمارة القصيم في تخصيص ادارة متخصصة للعمليات المشتركة والقيادة والسيطرة أسهمت كثيراً بفضل الله وتوفيقه على الإطلاع على مستجدات الحدث وزيادة التنسيق وسرعة إيصال البلاغات والتعامل معها بشكل احترافي ومهني ، راجياً للجميع التوفيق للقيام بالواجبات المناطة بهم في حفظ الأمن والاستقرار بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة..

// انتهى //

15:04ت م

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