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أمانة القصيم تطرح 21 فرصة استثمارية للفعاليات والأنشطة المؤقتة في بريدة
تتضمن المواقع مسرح وقاعات مركز الملك خالد الحضاري وساحات مدينة التمور
متابعات الخليج 365 - القصيم
طرحت أمانة منطقة القصيم (21) فرصة استثمارية بعدد من الحدائق والمنتزهات والمنشآت البلدية بمدينة بريدة بنظام التأجير المؤقت لغرض إقامة الأنشطة والفعاليات.
وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم بأن هذه الخطوة تأتي بهدف توفير عدد من الخيارات الاستثمارية المؤقتة ، و تتضمن المواقع مسرح وقاعات مركز الملك خالد الحضاري وساحات مدينة التمور ومنتزه ومضمار الملك عبدالله وعدد من الحدائق والمنتزهات والمضامير بمدينة بريدة.
وأوضحت أمانة المنطقة أن التأجير متاح اعتبارا من 9 نوفمبر 2020 وحتى 10 أكتوبر 2021 وذلك عبر بوابة “فرص” الإلكترونية ، وتسمح فترة التأجير المؤقت حتى (90) يوم لكل موقع.
وأتاحت أمانة منطقة القصيم تفاصيل الفرص الاستثمارية على الرابط: https://www.qassim.gov.sa/ar/
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