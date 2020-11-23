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فيديو.. المواصفات والمقاييس تُحذر من أحد أفران الغاز المنتشرة بالأسواق
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، من أحد أفران الغاز التي تنتشر بالأسواق في المملكة؛ بسبب عدم جودته وعدم مطابقته للمواصفات.
ونشرت الهيئة، مقطع فيديو استعرض خلاله مشرف وحدة الأسطوانات ومواقد الطهو بالهيئة عبدالرحمن الثنيان أبرز سلبيات هذا الفرن وفي مقدمتها صناعته من صاج عادي ولحامات عادية؛ الأمر الذي قد يرفع درجات الحرارة فيه إلى 200 درجة.
ونوه إلى أن الصاج الذي يوضع عليه الطعام داخل الفرن قابل للصدأ، والمواسير التي يمر عبرها الغاز غير مطابقة للمواصفات، إلى جانب قابليته لتعبئة الغاز داخله وحدوث تسرب فيه.
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