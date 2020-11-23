، "الآخر في الرواية السعودية".. مناقشة افتراضية يطرحها غدًا "أدبي الأحساء" ،

محمد بن مسعود - الدمام - مشاركة في محاضرة يقدّمها "النعمي" ويديرها "البدر" عبر تطبيق "ZOOM"

ضمن برامجه المنبرية الافتراضية، يناقش "أدبي الأحساء" عبر تطبيق (ZOOM) مساء غد الثلاثاء، "الآخر في الرواية السعودية" من خلال محاضرة افتراضية يقدّمها أستاذ السرديات المعاصرة والمسرح في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور حسن النعمي.

يدير المحاضرة الدكتور يونس البدر أستاذ الأدب والنقد المساعد في كلية الآداب- جامعة الملك فيصل؛ وذلك عند الساعة الثامنة مساء غدًا؛ فيما سيكون رابط المحاضرة متاحًا عبر تطبيق النادي على منظومة الهواتف الذكية، ويسعد النادي مشاركة الجميع.