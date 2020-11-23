محمد بن مسعود - الدمام - قال: ذات طابع شتوي وأمطارها ما بين سيلية رعدية وديمية ونفيض وضباب قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ مازالت توقعات الأمطار مبشّرة؛ نسأل الله من فضله، هي ليست حالة وحدة إنما المتوقع حالتان ممطرتان. وأضاف عبر حسابه في تويتر: الأولى بدايتها الخميس 1442/4/11هـ، والأخرى تليها مباشرة، وهي حالة ارتدادية على معظم مناطق المملكة والخليج العربي. وتابع: متوقع أمطار من متوسطة لغزيرة وحبات بَرَد وفرصة سيول. واستطرد: متوقع -بإذن الله- تبرد ورطوبة جيدان في طبقات الجو، ومتوقع أن تكون الحالة الممطرة ذات طابع شتوي، وأمطارها ما بين أمطار سيلية رعدية وديمية ونفيض وضباب.. هذه توقعات والتغيير وارد. الأرصاد حالة الطقس

مازالت التوقعات مبشّرة.. الحصيني: حالتان ممطرتان الأولى بدايتها الخميس صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-23 قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ مازالت توقعات الأمطار مبشّرة؛ نسأل الله من فضله، هي ليست حالة وحدة إنما المتوقع حالتان ممطرتان. وأضاف عبر حسابه في تويتر: الأولى بدايتها الخميس 1442/4/11هـ، والأخرى تليها مباشرة، وهي حالة ارتدادية على معظم مناطق المملكة والخليج العربي. وتابع: متوقع أمطار من متوسطة لغزيرة وحبات بَرَد وفرصة سيول. واستطرد: متوقع -بإذن الله- تبرد ورطوبة جيدان في طبقات الجو، ومتوقع أن تكون الحالة الممطرة ذات طابع شتوي، وأمطارها ما بين أمطار سيلية رعدية وديمية ونفيض وضباب.. هذه توقعات والتغيير وارد. 23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442 08:57 AM قال: ذات طابع شتوي وأمطارها ما بين سيلية رعدية وديمية ونفيض وضباب قال: ذات طابع شتوي وأمطارها ما بين سيلية رعدية وديمية ونفيض وضباب قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ مازالت توقعات الأمطار مبشّرة؛ نسأل الله من فضله، هي ليست حالة وحدة إنما المتوقع حالتان ممطرتان. وأضاف عبر حسابه في تويتر: الأولى بدايتها الخميس 1442/4/11هـ، والأخرى تليها مباشرة، وهي حالة ارتدادية على معظم مناطق المملكة والخليج العربي. وتابع: متوقع أمطار من متوسطة لغزيرة وحبات بَرَد وفرصة سيول. واستطرد: متوقع -بإذن الله- تبرد ورطوبة جيدان في طبقات الجو، ومتوقع أن تكون الحالة الممطرة ذات طابع شتوي، وأمطارها ما بين أمطار سيلية رعدية وديمية ونفيض وضباب.. هذه توقعات والتغيير وارد.

، مازالت التوقعات مبشّرة.. الحصيني: حالتان ممطرتان الأولى بدايتها الخميس ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه