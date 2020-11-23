الحصيني: توقعات الأمطار مبشرة وأجواء باردة بمعظم المناطق

2020-11-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، أجواء باردة، على كل من: المدينة المنورة، والرياض، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك والشمالية، ونجران، والمرتفعات الغربية، والجنوبية، والشرقية.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لا زالت ولله الحمد توقعات الأمطار مبشرة، هي لست حالة وحدة إنما متوقع حالتين ممطرتين، الأولى بدايتها الخميس، والثانية تليها مباشرة وهي حالة ارتدادية على معظم مناطق المملكة والخليج العربي”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطي والشرقية للمملكة ، كما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الشرقية ، المدينة المنورة ) وسماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية.

