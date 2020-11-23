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نفت هيئة الغذاء والدواء السعودية ما يتم تداوله عن اعتبار زيت الزيتون أفضل مرطب للبشرة؛ وذلك بعد انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تروّج لأن المداومة على زيت الزيتون يرطّب البشرة ويحافظ على نضارتها ويبيضها، ولا يضاهيه في ذلك أي كريم أو مرطب.
وأكدت الهيئة أنه لا صحة لذلك؛ موضحة أن استخدام زيت الزيتون على الجلد قد يتسبب في بعض أنواع الحساسية وتكاثر الفطريات المسماة بـ"مالاسيزيا"، والتي تتسبب في ظهور بقع على البشرة.
كما أشارت هيئة الغذاء والدواء إلى أن الاستمرار في استخدام زيت الزيتون على البشرة يسبب ظهور حب الشباب؛ خصوصًا لذوي البشرة الدهنية؛ موضحة أن زيت الزيتون لا يُعد مبيضًا للبشرة ولا يصنف كأحد المرطبات المناسبة لها.
وكانت دراسة بريطانية قد نُشرت في عام 2016 تحذّر من خطورة وضع زيت الزيتون على البشرة خاصة للأطفال حديثي الولادة؛ حيث يمكن أن يكون مرتبطًا بتطور الأكزيما ومشاكل جلدية أخرى.
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442 08:33 AM
بعد انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي"الغذاء والدواء" تنفي وتحذّر من استخدام زيت الزيتون لترطيب وتبييض البشرة
نفت هيئة الغذاء والدواء السعودية ما يتم تداوله عن اعتبار زيت الزيتون أفضل مرطب للبشرة؛ وذلك بعد انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تروّج لأن المداومة على زيت الزيتون يرطّب البشرة ويحافظ على نضارتها ويبيضها، ولا يضاهيه في ذلك أي كريم أو مرطب.
وأكدت الهيئة أنه لا صحة لذلك؛ موضحة أن استخدام زيت الزيتون على الجلد قد يتسبب في بعض أنواع الحساسية وتكاثر الفطريات المسماة بـ"مالاسيزيا"، والتي تتسبب في ظهور بقع على البشرة.
كما أشارت هيئة الغذاء والدواء إلى أن الاستمرار في استخدام زيت الزيتون على البشرة يسبب ظهور حب الشباب؛ خصوصًا لذوي البشرة الدهنية؛ موضحة أن زيت الزيتون لا يُعد مبيضًا للبشرة ولا يصنف كأحد المرطبات المناسبة لها.
وكانت دراسة بريطانية قد نُشرت في عام 2016 تحذّر من خطورة وضع زيت الزيتون على البشرة خاصة للأطفال حديثي الولادة؛ حيث يمكن أن يكون مرتبطًا بتطور الأكزيما ومشاكل جلدية أخرى.
، "الغذاء والدواء" تنفي وتحذّر من استخدام زيت الزيتون لترطيب وتبييض البشرة ،
المصدر : الخليج 365
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