، السفير الأمريكي بالرياض.. يرد على مقولة "أمريكا لديها النفط ولم تعد بحاجة للسعودية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد السفير الأمريكي لدى السعودية جون ابي زيد، أن الولايات المتحدة والعالم بحاجة للمملكة العربية السعودية وقدراتها الاستراتيجية لحماية جزء حيوي من العالم.

وقال السفير جون ابي زيد في المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية- العربية: "العديد من الناس يقولون إن أمريكا لم تعد بحاجة للسعودية، فالولايات المتحدة أصبحت تُنتج ما يكفيها من النفط ولم تعد بحاجة لها أبدًا.. هذا القول لا يُجدي معي؛ لأننا في الحقيقة نحتاج النفط السعودي في الاقتصاد العالمي، ونحتاج التنوع الاقتصادي السعودي لمصلحة الاقتصاد الخليجي، ونحتاج القدرة الاستراتيجية السعودية لحماية جزء حيوي من هذا العالم".

وأشار إلى أن السعودية مكان مختلف يفكر في المستقبل ولا يسترجع الماضي، ويحاول أن يشرح لموظفي السفارة الأمريكية لدى الرياض أن على الولايات المتحدة أن تكون الشريك الاختياري الأول، أثناء تقدمهم نحو خطتهم للتنويع وتحقيق أهداف رؤية 2030، قائلًا: "وهذا من صالحنا بشكل كبير ومن صالح العالم المتقدم".