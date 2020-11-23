شكرا لمتابعة خبر عن «نزاهة» تستقبل أكثر من 16 ألف بلاغًا عن فساد مالي وإداري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استقبلت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، بلاغات عديدة صنفت تحت فساد مالي أو اداري منذ عام 2016 إلى 2019، حيث وصل عددها إلى حوالي16291 بلاغا، تنوعت بين اختلاس أو تبديد أو تفريط بالمال العام، واستغلال نفوذ الوظيفة، وسوء الاستعمال الإداري، والتزوير، والرشوة.

وشملت بلاغات الفساد: بلاغات استغلال العقود، الاستجابة لرجاء أو توصية أو واسطة، واشتغال الموظف الحكومي بالتجارة، وإساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة وقضايا أخرى، وفيما يخص الفساد المالي أو الإداري بلغ مجملها 7558 بلاغا.

وجاءت بلاغات سوء الاستعمال الإداري بـ 2029، والاختلاس أو تبديد أو التفريط بالمال العام 1322، استغلال نفوذ الوظيفة 1120، التزوير 1161، الرشوة 495، استغلال العقود 401، الاستجابة لرجاء أو توصية أو واسطة 840، اشتغال موظف حكومي بالتجارة 115، إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة 75، ولم يُسجل أي بلاغات حول متابعة موظف عام لمعاملة في جهة حكومية بمقابل.