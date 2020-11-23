شكرا لمتابعة خبر عن صوت انفجار في جدة يثير قلق الأهالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):أفاد عدد من أهالي جدة، بسماع صوت انفجار، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين.
وتسائل الأهالي عن مصدر صوت الانفجار، مدشنين وسم " إيش الصوت " .
وأثار صوت الانفجار الجدل بين الأهالي حول موقعه وسببه، ولم تصدر أي جهة رسمية أسباب الصوت، وسنوافيكم بالتفاصيل.
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