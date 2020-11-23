شكرا لمتابعة خبر عن صوت انفجار في جدة يثير قلق الأهالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أفاد عدد من أهالي جدة، بسماع صوت انفجار، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين.

وتسائل الأهالي عن مصدر صوت الانفجار، مدشنين وسم " إيش الصوت " .

وأثار صوت الانفجار الجدل بين الأهالي حول موقعه وسببه، ولم تصدر أي جهة رسمية أسباب الصوت، وسنوافيكم بالتفاصيل.