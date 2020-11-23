صورة نادرة لـ “الأمير عبدالعزيز بن سلمان وابنته سلطانة”

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أظهرت صورة نادرة، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وأبنته سلطانة.

ونشر الصور، الحساب الرسمي لتاريخ ” آل سعود “، عبر ” تويتر “، حيث ظهرت ابنتة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وهي تقلده عند التقاط الصورة.

وفي سياق آخر، كان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد أكد أن المملكة لديها خطط طموحة لكي تصبح أكبردولة مصدرة للهيدروجين في العالم.

Source slaati

