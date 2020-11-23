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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المزايا التي يقدمها تأمين الأخطار المهنية للمصابين خلال أداء العمل. ويقدم تأمين الأخطار المهنية للمصابين خلال أداء العمل العناية الطبية، بجانب بدلات يومية لفترة الإجازة المرضية. وأكدت أن تأمين الأخطار المهنية يمنح أيضًا تعويضات نقدية، في حال نتج عن تلك الإصابات عجز مستديم للعامل. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما يقدمه تأمين الأخطار المهنية للمصابين.. وتعويضات نقدية في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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