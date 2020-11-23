صور لشق تبوك تجذب أنظار العالم.. ومصورها يكشف تقنية التصوير

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اجتذبت أعمال المصور علي السحيباني أنظار العالم للبحث والتدقيق في العديد من التضاريس الأرضية في السعودية، والتي تحولت إلى معالم سياحية مهمة.

وسلطت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، الضوء على بعض الصور التي نشرها السحيباني على حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وبالأخص صور شق “شقري” تبوك الضخم، والذي استطاع فرض نفسه كأحد أبرز النماذج الفريدة للتضاريس في هذه المنطقة.

وقال المصور السعودي إن منطقة الشق تمثل واحدة من أهم المعالم الجيولوجية التي تستحق الزيارة في تبوك.

واستعان السحيباني بطائرة تصوير جوي من طراز “Dji Phantom 4pro” لتوثيق الظاهرة الجيولوجية الفريدة.

ويبعد الشق مسافة 60 كيلومترًا عن مدينة تبوك، وهو يشكل انحدارًا لأرض منبسطة، حيث تكونت حافات جبلية حادة بفعل السيول الجارية، كما أسهمت تجمعات المياه في وادي “الخنبرة” وجبال “حسمي” في انخفاضه عن مستوى الأرض بدرجة أعمق من الأودية الأخرى بالمملكة.

Source akhbaar24.argaam

