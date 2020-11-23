مساعد وزير الخارجية: قمة الرياض تكللت بقرارات تصون حياة الإنسان

هنأ القيادة على نجاح قمة مجموعة العشرين..

بعث نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، بأصدق التهاني إلى القيادة لمناسبة نجاح قمة العشرين بالرياض. وعبر حسابه الرسمي على تويتر قال الخريجي: التهاني الصادقة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد، بمناسبة نجاح قمة العشرين برئاسة المملكة التي حققت في الأوقات الصعبة نجاحات تكللت اليوم في هذه القمة؛ لتخرج قمة الرياض بقرارات تصون حياة الإنسان، وتستعيد النمو للاقتصاد العالمي.

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