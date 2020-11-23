بالفيديو.. شاهد روعة جبل طويق خلال احتفائه باختتام قمة مجموعة العشرين بنجاح

بثته رئاسة المجموعة..
بثت رئاسة مجموعة العشرين، اليوم الأحد، مقطع فيديو بعنوان (جبل طويق يحتفي باختتام قمة الرياض لقادة مجموعة العشرين بنجاح).
وعبر حسابها الرسمي على "تويتر" قالت الرئاسة" بالجهود التي تبذلها رئاسة مملكتنا لمجموعة العشرين؛ نُلهم العالم بطموحنا، وبقدراتنا، وبجهودنا في تحقيق رؤيتنا".
وقد اختتمت القمة فعالياتها اليوم الأحد، ببيان ألقاه ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان.
جبل طويق يحتفي باختتام قمة الرياض لقادة #مجموعة_العشرين بنجاح @qiddiya pic.twitter.com/QINh5erAeD— لنُلهم العالم (@inspirethewld) November 22, 2020
جبل طويق يحتفي باختتام قمة الرياض لقادة #مجموعة_العشرين بنجاح @qiddiya pic.twitter.com/QINh5erAeD— لنُلهم العالم (@inspirethewld) November 22, 2020
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