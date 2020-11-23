شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليابان: نستهدف خفض انبعاثات الاحتباس الحراري إلى الصفر والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس الوزارء الياباني يوشيهيدي سوغا، أهمية أن تسهم المبادرات المتعلقة بالبيئة في دعم المجالات المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية المعرضة للخطر مثل الشعب المرجانية وتدهور الأراضي، مشيرا إلى أنه في سبيل تحقيق هذه المهمة العظيمة، ستتسلم اليابان زمام المبادرة، بينما تواصل التعاون مع البلدان الأخرى.

وأضاف، في كلمته خلال الفعالية المصاحبة لقمة قادة دول مجموعة العشرين حول الحفاظ على كوكب الأرض، أن القضايا البيئية العالمية تمثل تحديا كبيرا للعالم أجمع ولمجموعة العشرين بشكل خاص، ونحن بصفتنا قادة مجموعة العشرين يجب أن نعمل كفريق واحد.

وتابع «لقد أعلنت في الشهر الماضي أنه بحلول عام 2050م ستهدف اليابان إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر من أجل تحقيق مجتمع خال من الكربون»، مشيرا إلى أن التصدي لتغير المناخ ليس عائقا للنمو الاقتصادي فقط، بل يجب علينا تعديل تفكيرنا من أجل التوافق مع النقلة النوعية في تدابير تغير المناخ التي تؤدي إلى تحول الهياكل الصناعية وكذلك اقتصاداتنا ومجتمعاتنا إلى نمو ديناميكي للاقتصاد العالمي.

وأشار «سوغا» إلى أن اليابان ستكرس جهدها لتحقيق مجتمع صحي مع التركيز على دور الاقتصاد والبيئة كأحد أعمدة إستراتيجيتنا للنمو، وسنعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق عالم خال من الكربون وهذا ما تهدف إليه اتفاقية باريس بالتعاون مع كل دولة في هذا المجال. وأوضح أنه في إطار تعزيز هذه الجهود، تدعم اليابان مفهوم الاقتصاد المتجدد للكربون الذي يهدف لإعادة تدوير الكربون المنبعث بطريقة مناسبة لتمكننا من اتباع نهج شامل حيث نستفيد من الخيارات المختلفة لمعالجة تغير المناخ وبالتالي تسريع جهودنا من منظور واسع من أجل حماية كوكب الأرض.