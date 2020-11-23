، في الهلال سالم يغيب والشهراني يعود .. والنصر يستعيد " مايكون" قبل الديربي ،

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محمد بن مسعود - الدمام - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، استعداداته لخوض مباراة ديربي الرياض أمام الهلال، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة "جولة قمة الرياض" لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتضمن مران النصر، على تدريبات لياقية متنوعة وجوانب تكتيكية مختلفة.
وشهدت تدريبات النصر مشاركة المدافع البرازيلي مايكون بيريرا الذي غاب الفترة الماضية نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وباتت مشاركته في الديربي بيد الجهاز الفني، فيما غاب الثنائي عبد الفتاح عسيري ومختار علي عن المواجهة لعدم تعافيهما من الإصابة.
وفي الجانب الهلالي أعلن الأزرق عن مشاركة الظهير الأيسر ياسر الشهراني في التدريبات الجماعية للفريق، بعد أن أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي، وبذلك تتأكد جاهزيته لخوض مباراة الديربي.
كما أعلن الهلال أن اللاعب سالم الدوسري أجرى مرانًا بالجري وتدريبات لياقية باستخدام الكرة، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي، مما يشير إلى صعوبة وجود اللاعب في مباراة الغد، نظرًا لعدم جاهزيته، بعد الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب السعودي أمام جامايكا.
ميدانيًا أنهى الهلال تحضيراته لمواجهة نظيره "النصر"، حيث تركزت التدريبات على الجوانب الفنية والتكتيكية.
واشتمل المران على تطبيقات تكتيكية، وجمل فنية، ومناورة على جزء من الملعب.
ويدخل الهلال هذه المباراة وسط ظروف صعبة، حيثُ يغيب عنه مدربه الروماني رازفان لوشيسكو الذي يخضع للعزل الصحي نظير إصابته بفيروس كورونا.
الهلال النصر الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جولة قمة الرياض
في الهلال سالم يغيب والشهراني يعود .. والنصر يستعيد " مايكون" قبل الديربيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-23
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، استعداداته لخوض مباراة ديربي الرياض أمام الهلال، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة "جولة قمة الرياض" لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتضمن مران النصر، على تدريبات لياقية متنوعة وجوانب تكتيكية مختلفة.
وشهدت تدريبات النصر مشاركة المدافع البرازيلي مايكون بيريرا الذي غاب الفترة الماضية نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وباتت مشاركته في الديربي بيد الجهاز الفني، فيما غاب الثنائي عبد الفتاح عسيري ومختار علي عن المواجهة لعدم تعافيهما من الإصابة.
وفي الجانب الهلالي أعلن الأزرق عن مشاركة الظهير الأيسر ياسر الشهراني في التدريبات الجماعية للفريق، بعد أن أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي، وبذلك تتأكد جاهزيته لخوض مباراة الديربي.
كما أعلن الهلال أن اللاعب سالم الدوسري أجرى مرانًا بالجري وتدريبات لياقية باستخدام الكرة، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي، مما يشير إلى صعوبة وجود اللاعب في مباراة الغد، نظرًا لعدم جاهزيته، بعد الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب السعودي أمام جامايكا.
ميدانيًا أنهى الهلال تحضيراته لمواجهة نظيره "النصر"، حيث تركزت التدريبات على الجوانب الفنية والتكتيكية.
واشتمل المران على تطبيقات تكتيكية، وجمل فنية، ومناورة على جزء من الملعب.
ويدخل الهلال هذه المباراة وسط ظروف صعبة، حيثُ يغيب عنه مدربه الروماني رازفان لوشيسكو الذي يخضع للعزل الصحي نظير إصابته بفيروس كورونا.
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
12:12 AM
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
05:31 AM
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، استعداداته لخوض مباراة ديربي الرياض أمام الهلال، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة "جولة قمة الرياض" لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتضمن مران النصر، على تدريبات لياقية متنوعة وجوانب تكتيكية مختلفة.
وشهدت تدريبات النصر مشاركة المدافع البرازيلي مايكون بيريرا الذي غاب الفترة الماضية نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وباتت مشاركته في الديربي بيد الجهاز الفني، فيما غاب الثنائي عبد الفتاح عسيري ومختار علي عن المواجهة لعدم تعافيهما من الإصابة.
وفي الجانب الهلالي أعلن الأزرق عن مشاركة الظهير الأيسر ياسر الشهراني في التدريبات الجماعية للفريق، بعد أن أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي، وبذلك تتأكد جاهزيته لخوض مباراة الديربي.
كما أعلن الهلال أن اللاعب سالم الدوسري أجرى مرانًا بالجري وتدريبات لياقية باستخدام الكرة، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي، مما يشير إلى صعوبة وجود اللاعب في مباراة الغد، نظرًا لعدم جاهزيته، بعد الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب السعودي أمام جامايكا.
ميدانيًا أنهى الهلال تحضيراته لمواجهة نظيره "النصر"، حيث تركزت التدريبات على الجوانب الفنية والتكتيكية.
واشتمل المران على تطبيقات تكتيكية، وجمل فنية، ومناورة على جزء من الملعب.
ويدخل الهلال هذه المباراة وسط ظروف صعبة، حيثُ يغيب عنه مدربه الروماني رازفان لوشيسكو الذي يخضع للعزل الصحي نظير إصابته بفيروس كورونا.
، في الهلال سالم يغيب والشهراني يعود .. والنصر يستعيد " مايكون" قبل الديربي ،
المصدر : الخليج 365
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