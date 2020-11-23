محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 6 ملايين و71401 والوفيات 169183 شخصًا سجّلت البرازيل 18615 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و194 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وتفصيلاً، أوضحت الصحة البرازيلية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بلغ ستة ملايين و71401 حالة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 169183، فيما بلغ عدد المتعافين 5.4 مليون. البرازيل تسجِّل 18615 إصابة جديدة بفيروس كورونا و194 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-23 سجّلت البرازيل 18615 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و194 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وتفصيلاً، أوضحت الصحة البرازيلية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بلغ ستة ملايين و71401 حالة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 169183، فيما بلغ عدد المتعافين 5.4 مليون. 23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442 01:55 AM إجمالي الإصابات بلغ 6 ملايين و71401 والوفيات 169183 شخصًا إجمالي الإصابات بلغ 6 ملايين و71401 والوفيات 169183 شخصًا سجّلت البرازيل 18615 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و194 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وتفصيلاً، أوضحت الصحة البرازيلية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بلغ ستة ملايين و71401 حالة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 169183، فيما بلغ عدد المتعافين 5.4 مليون. ، البرازيل تسجِّل 18615 إصابة جديدة بفيروس كورونا و194 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل تسجِّل 18615 إصابة جديدة بفيروس كورونا و194 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.