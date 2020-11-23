محمد بن مسعود - الدمام - أُصيب وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني عمر بشير مانيس بفيروس كورونا المستجد. وتفصيلاً .. ذكر مجلس الوزراء السوداني في بيان أنّ نتيجة الفحص إيجابية، مبينًا أنه بصحة جيدة ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة.فيروس كورونا الجديد إصابة وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني بـ"كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-23 أُصيب وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني عمر بشير مانيس بفيروس كورونا المستجد. وتفصيلاً .. ذكر مجلس الوزراء السوداني في بيان أنّ نتيجة الفحص إيجابية، مبينًا أنه بصحة جيدة ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة. 23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442 01:02 AM اخر تعديل 23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442 05:09 AM أُصيب وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني عمر بشير مانيس بفيروس كورونا المستجد. وتفصيلاً .. ذكر مجلس الوزراء السوداني في بيان أنّ نتيجة الفحص إيجابية، مبينًا أنه بصحة جيدة ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة. ، إصابة وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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