، رصد هزة أرضية بجازان بقوة 3.19 على مقياس ريختر ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية أنها رصدت الساعة الـ٥٣: ١١ هزة أرضية بقوة 3.19 على مقياس ريختر، وعمق 2.45 كم، وتبعد ٧ كم جنوب محافظة الشقيق بمنطقة جازان.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل لـ"الخليج 365" أن سبب هذه الهزة الأرضية يعود إلى اتساع قاع البحر الأحمر من الاتجاه الغربي؛ الأمر الذي يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة، سواء الفوالق الموازية للبحر الأحمر، أو العمودية عليه.
وطمأن "أبا الخيل" بأن هذه الهزة الأرضية تعد ضعيفة على مقياس ريختر، ولم تُسجَّل أي أضرار ناجمة عنها حتى الآن -ولله الحمد-.
قاسم الخبراني الرياض
محمد المواسي جازان
رصد هزة أرضية بجازان بقوة 3.19 على مقياس ريخترقاسم الخبراني محمد المواسي الخليج 365 2020-11-23
أكدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية أنها رصدت الساعة الـ٥٣: ١١ هزة أرضية بقوة 3.19 على مقياس ريختر، وعمق 2.45 كم، وتبعد ٧ كم جنوب محافظة الشقيق بمنطقة جازان.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل لـ"الخليج 365" أن سبب هذه الهزة الأرضية يعود إلى اتساع قاع البحر الأحمر من الاتجاه الغربي؛ الأمر الذي يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة، سواء الفوالق الموازية للبحر الأحمر، أو العمودية عليه.
وطمأن "أبا الخيل" بأن هذه الهزة الأرضية تعد ضعيفة على مقياس ريختر، ولم تُسجَّل أي أضرار ناجمة عنها حتى الآن -ولله الحمد-.
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
01:30 AM
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
04:55 AM
أبا الخيل: سببها يعود لاتساع قاع "الأحمر" من الاتجاه الغربي
أكدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية أنها رصدت الساعة الـ٥٣: ١١ هزة أرضية بقوة 3.19 على مقياس ريختر، وعمق 2.45 كم، وتبعد ٧ كم جنوب محافظة الشقيق بمنطقة جازان.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل لـ"الخليج 365" أن سبب هذه الهزة الأرضية يعود إلى اتساع قاع البحر الأحمر من الاتجاه الغربي؛ الأمر الذي يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة، سواء الفوالق الموازية للبحر الأحمر، أو العمودية عليه.
وطمأن "أبا الخيل" بأن هذه الهزة الأرضية تعد ضعيفة على مقياس ريختر، ولم تُسجَّل أي أضرار ناجمة عنها حتى الآن -ولله الحمد-.
، رصد هزة أرضية بجازان بقوة 3.19 على مقياس ريختر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر رصد هزة أرضية بجازان بقوة 3.19 على مقياس ريختر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.