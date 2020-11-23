شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمير الوليد بن طلال ينفذ مقلب في " الربع " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نفذ الأمير الوليد بن طلال، مقلب في مشهور سناب شات، المعروف باسم " الربع "، أثناء تواجدهما بإحدى الجزر في نيوم. نفذ الأمير الوليد بن طلال، مقلب في مشهور سناب شات، المعروف باسم " الربع "، أثناء تواجدهما بإحدى الجزر في نيوم. ووثق مقطع فيديو دخول الأمير الوليد إلى الغرفة التي يتواجد بها " الربع " لإفزاعه. واقتحم مجموعة من الأشخاص على الربع الغرفة بصحبة الأمير لممازحته.

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