شكرا لمتابعة خبر عن هزة أرضية بقوة 3.19 تضرب جنوب الشقيق بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): كشفت هيئة المساحة الجيولوجية عن رصد هزة أرضية الساعة 11:53 بقوة 3.19 على مقياس ريختر وعمق 2.45 كم تبعد 7 كم جنوب محافظة الشقيق بمنطقة جازان. كشفت هيئة المساحة الجيولوجية عن رصد هزة أرضية الساعة 11:53 بقوة 3.19 على مقياس ريختر وعمق 2.45 كم تبعد 7 كم جنوب محافظة الشقيق بمنطقة جازان. ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل، أن الهزة الأرضية ضعيفة ولم تسجل إصابات ويعود سببها الى إتساع قاع البحر الأحمر من الإتجاه الغربي، الأمر الذي يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة سواءً الفوالق الموازية للبحر الأحمر أو العامودية عليه.

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