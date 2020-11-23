شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الكشف عن ملامح " بوليفارد يو ووك " بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أعلنت أمانة المدينة المنورة، عن توقيع عقد استثماري مع إحدى الشركات الخاصة، لإنشاء وتشغيل " بوليفارد يو ووك " على أن يتم الانتهاء من تنفيذ العقد خلال 14 شهرا.

ويقع بوليفارد " يو ووك " على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع تقاطع طريق الملك عبدالعزيز، وبمساحة تتجاوز 152 ألف متر مربع.

والمشروع عبارة عن منطقة تجارية وترفيهية تتضمن 28 محلا تجاريا و32 مطعما للوجبات السريعة و10 قاعات للسينما وموقعين مخصصين للأماكن الترفيهية و11 موقعا مخصصا للخدمات المساندة، ومنطقة لاستيعاب 2084 سيارة.

وسيوفر البوليفارد الجديد قرابة 1500 فرصة وظيفية للشباب والشابات.