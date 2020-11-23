“الأرصاد” تبشّر بحالة مطرية جديدة تمتد بمناطق واسعة هذه بدايتها و تفاصيلها

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن وجود مؤشرات أولية لحالة مطرية متوقعة -بمشيئة الله- اعتباراً من مساء الأربعاء المقبل. وأوضحت الهيئة أن الحالة متوقعة على مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان؛ تمتد إلى مناطق: القصيم، الرياض، الشرقية، وأجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة وحائل. وتابعت: سيتم -بمشيئة الله- إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً. Source sabq





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